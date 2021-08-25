BAE'li şirketten yatırım mesajı: Fırsatları değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta görüştüğü BAE Ulusal Güvenlik Danışmanının başında bulunduğu International Holding'den Türkiye'ye ilişkin açıklama geldi.

Abu Dabili International Holding Co CEO'su Syed Basar Shueb, Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Shueb, Reuters'a yaptığı açıklamada şirket heyetinin fırsatları araştırmak için bu hafta Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve IHC'nin Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme sektörlerinde fırsatları değerlendirdiğini ifade ederek, "Türkiye en büyük gıda işleme tesislerinden birine sahip, bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da konuya yakın bir kaynak da IHC'nin bazı şirketlerde azınlık hissesi almayı ve çeşitli sektörlerde orta ölçekli satın almaları değerlendirdiğini söyledi.

Ankara'dan BAE açılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta aynı zamanda IHC'nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuların değerlendirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında ise BAE ile ilişkilerin düzeldiğini belirterek, "Çok ciddi yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" ifadelerini kullandı.