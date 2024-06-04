Bağcılar'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Şenay davasında karar açıklandı!

İstanbul Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı.

Mahkeme sanık Metin Şenay’ı 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken ayrıca 1 milyon 687 lira adli para cezası verdi.

Ses yalıtımlı odada cinsel istismarda bulundu! (Metin Şenay olayı)

23 Mayıs 2023'te ortaya çıkan olayda 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bırakmış, M.Y. okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başlamıştı.

Küçük kızın bir türlü bulunamaması üzerine aile üyeleri soluğu karakolda alan aile, ekiplerin araştırması sonucunda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Polis, ev ve iş yerine baskın düzenleyip kaçmaya çalışan Şenay'ı yakalamıştı. Ekipler iş yerinde yaptığı aramada; önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu tespit etti.

Bölmelerin birinden çocuk çığlığı duyan polisler, kapıyı açınca M.Y.'ye ulaşmış, olayı gören vatandaşlar ise çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmeye çalışmıştı.

Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan araştırmalar sonrasında Metin Şenay'ın telefonundan baldızının çocukları M.Ö ve E.Ö dahil olmak üzere yüzlerce istismar videosu çıkmıştı. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alan Şenay'ın yaptıklarından M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlenmişti.

İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu. Videolardaki mağdur çocuklardan biri olan ve şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kaldığını ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.