Bağcılar'da bir tekstil firmasında yangın çıktı

Bağcılar'da spor kıyafetleri üreten bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 07.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığı bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikada, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sabah mesaisi için fabrikaya gelen çalışanlar ise endişe içinde yangını izledi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrika çalışanı Mustafa Çam, yangını sabah işe geldiğinde öğrendiğini belirterek, "Olayın nasıl başladığını bilmiyoruz. Sabah saatlerinde 3. katta dijital baskı bölümünde çıktığı söyleniyor. Şu anda kontrol altına alındı gibi görünüyor" dedi.