Bağcılar’da İSTOÇ Ticaret Merkezi yangın! 17 iş yeri zarar gördü
İstanbul Bağcılar’da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde yangın çıktı. Plastik ürünler satan bir dükkanda başlayan yangın kısa sürede bitişik iş yerlerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında bazı dükkânlarda patlamalar ve kısmi çökmeler yaşandı. İstanbul Bağcılar’daki İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında toplam 17 işletme zarar gördü. İstanbul Valisi Davut Gül, bazı iş yerlerinin cephelerinin yandığını, bazılarında ise ürünlerin tamamen küle döndüğünü açıkladı.
Yangın kısa sürede bitişikteki iş yerlerine sıçradı. Zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın sırasında bazı iş yerlerinde kısmi çökmeler meydana geldi.
17 işletme zarar gördü
İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Toplamda 17 işletme zarar gördü. Bunların bazılarının cephesi yanmış. Bazılarının, görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu anda yangın kontrol altında. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor.”
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı ticaret merkezinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.