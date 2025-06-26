Bağcılar'da korkunç yangın! Alevler yan binaya sıçradı

Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında iki katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Alevler yan binanın bir cephesine sirayet ederken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, olay yerinden çekilen dron görüntüleri, yangının boyutunu ve alevlerin şiddetini gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.