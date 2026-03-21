Bağdat’ta art arda patlama sesleri duyuldu
Bağdat’ta art arda patlama sesleri duyulurken, havalimanı yakınındaki Victoria Üssü ve ABD Büyükelçiliği’ne ait lojistik birim İHA ile hedef alındı. Seyidiye’de bir eve füze isabet etti, resmi açıklama yapılmadı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan Victoria Üssü ile aynı bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine ait lojistik destek birimi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.
Öte yandan Bağdat’ın Seyidiye semtinde bir eve füze düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, füzenin isabet ettiği evde ciddi hasar meydana geldiği yer aldı.
Irak makamlarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA