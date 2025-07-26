Bağımlılık değil, dijital kapan! Uzmanından sanal kumar ile mücadele seferberlik çağrısı

Dijital dünyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hızla artan sanal kumar bağımlılığı, bireyleri sosyal kopukluk, ekonomik çöküş ve hatta intihara kadar götürüyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, bu bağımlılığın toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Sanal kumar bağımlılığı çok önemli bir meseledir. Üzerine düşülmesi ve seferberlik ilan edilmesi gerekir" dedi.

Sinsi bir hastalık: Sanal kumar

Çelik, sanal kumarın ilk etapta eğlenceli ve zararsız görünebileceğini ancak zamanla bireylerin hayatını kontrol altına alan bir hastalığa dönüştüğünü belirtti. Kumarın artık dijital ortamlarda yaygınlaştığını vurgulayan Çelik, bu bağımlılığın kontrol edilemediği takdirde çok ciddi psikolojik ve sosyal sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Tanıtım mesajları tuzağa dönüştü

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen tanıtım mesajları da bu bağımlılığı tetikleyen unsurlar arasında. Kişisel verilerin nasıl elde edildiği belirsizken, bu mesajlar hem merak uyandırıyor hem de bağımlılıkla mücadele eden bireyler için ciddi bir risk oluşturuyor.

"Bu bir alışkanlık değil, psikiyatrik bir hastalık"

Bağımlılığın madde kaynaklı ve davranışsal olmak üzere iki türü olduğunu söyleyen Çelik, sanal kumarın ikinci kategoriye girdiğini ifade etti. "Son dönemde kliniklere başvuran vakalarda en fazla karşılaştığımız bağımlılık türü sanal kumar. Bu bir dürtü kontrol bozukluğu değil, artık tanımlanmış bir hastalık" dedi.

Bağımlılığın belirtileri neler?

Çelik, sanal kumar bağımlılığının belirtilerini şöyle sıraladı: "Tolerans gelişmesi, yoksunluk belirtileri, öz bakımın azalması, sosyal ilişkilerin bozulması, akademik ve iş hayatının etkilenmesi, aşırı para harcama, yalan söyleme, zevk aldığı şeylerden uzaklaşma ve intihar düşünceleri..."

İntihar vakaları artıyor

Özellikle borçlanma ve çevresel baskı gibi nedenlerle bireylerin intihara sürüklendiğini ifade eden Çelik, "Kişiler, yaşadıkları ekonomik ve psikolojik baskıyı açıklamakta zorlanıyor. Bu nedenle içine kapanıyorlar. Sonuç olarak çok sayıda intihar vakasıyla karşılaşıyoruz" dedi.

Ailelere hayati uyarı: Kontrol ve iletişim şart

Çelik, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Aile bireylerinin birbirlerini gözlemlemesi, iletişimi koparmaması gerekiyor. Özellikle çocukların dijital içeriklere filtrelenmiş şekilde erişmesi sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

En çok gençler hedefte

Sanal kumar sitelerinin öncelikli hedefinin gençler olduğunu söyleyen Çelik, "Gençler kolay ikna edilebildiği ve uzun vadeli müşteri potansiyeli taşıdığı için bu yaş grubu özellikle hedef alınıyor. Oyunlar, ödül sistemleri ve hızlı kazanç vaadiyle tuzaklar kuruluyor" diye konuştu.

Tedavi mümkün ama önlem daha önemli

Sanal kumar bağımlılığı tedavi edilebiliyor. Ancak Dr. Çelik, en etkili yöntemin hiç temas etmemek olduğunu belirtti: "EMDR, bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle başarı sağlanabiliyor. Ama en iyi tedavi, bu tuzağa hiç düşmemek."

"Bağımlılıkla mücadele vatanı savunmak gibidir"

Son olarak, bağımlılıkla mücadelenin bir milli mesele olduğunu söyleyen Çelik, "Bu bir zihinsel işgaldir. Bağımlılıkla mücadele etmek, vatanı savunmak kadar kutsaldır" ifadelerini kullandı.