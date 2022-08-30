‘Bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyiz’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “100 yıl önce tarihe yazdığımız şanlı destanın derin anlamını her yıl aynı duyarlılık ve farkındalıkla hissetmekteyiz. Biz millet olarak asla bağımsızlığımızdan vazgeçmeyiz. Milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara bakarken büyük bir güç katıyor. Bir ve beraber olduğumuz zaman önümüzde kimse duramaz. Bu gerçek en güçlü bağımız, en büyük güvenimizdir. İş dünyası olarak tarihimize layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “100 yıl önce büyük fedakarlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyet’imizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını toprağa toprağı vatana katan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “Türk milletinin bir asır önce verdiği mücadele bugün de farklı şekilde ve alanlarda sürdürülüyor. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı için iş dünyası olarak yerli ve milli üretimin yanındayız ve destekçisiyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu: “30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un bugün 100. yılını kutluyoruz. Bu Zafer’le, bayrağımızın özgürce dalgalandığı yurdumuzda, tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolu açılmıştır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır. Büyük zaferin 100. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz.”

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: “Zaferimizin 100’üncü yılını gurur içinde kutlarken bu mirası geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Bu vesileyle şahsım ve konfederasyonumuz adına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği: “30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal’in öncülüğünde vatanın bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını sağlamak kararlılığıyla emperyalist güçlere karşı verilen mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu uğurda şehit düşenleri saygıyla anıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerden bağımsızlık mücadelesindeki ruh ve iradeyle yine birlik ve dayanışma içinde el ele vererek kurtulacağımıza inanıyor, tüm Cumhuriyet sevdalılarının Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: “Uzun savaşlarda eğitimli gençlerini kaybetmiş, ekonomik olarak tükenmiş bir toplumun, Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenerek yazdıkları destanla ne kadar gurur duysak; bu tarihi zaferi ne kadar coşkuyla kutlasak azdır... 30 Ağustos’ta her yeri bayraklarla donatalım. Elimizde bayraklar, meşalelerle sokağa çıkalım. Bize bağımsızlığımızı kazandıran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını hak ettikleri şekilde, kalbimizde 100 yıl önce kahramanca zafere koşanların o ilk günkü heyecanıyla bir kez daha analım.”

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren: “Dünyanın dört bir tarafında üstlendikleri projelerle ülkemizi temsil eden Türk müteahhitler olarak, ulusal kurtuluş mücadelemizin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 100’üncü yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşamaktadırlar. Tarihimizin en önemli günlerinden olan Zafer Bayramımızı kutluyor, 30 Ağustos Zaferinin bütün kahramanlarını şükranla anıyoruz.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: “30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, topraklarımızın işgalden arındırılışının ve modern cumhuriyete uzanan yolun en kutlu günü olarak hala yolumuzu aydınlatıyor. Bu eşsiz zaferin 100. yılına erişmenin haklı gururunu yaşıyor ve bize bu değerli zaferi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum. Mücadele ruhundan asla vazgeçmemiz temennisiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını bir kez daha kutluyorum.”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu: “1071 Malazgirt ile açılan yurdumuzun kapıları 30 Ağustos ile mühürlenerek sonsuzluğa kadar sahibini bulmuştur. Milletlerin dönüm noktaları vardır, 30 Ağustos, bizim milletimizin dönüm noktalarından biridir. Bu zafer karakteri bakımından bağımsız Türkiye’nin her zorluğun üstesinden gelerek, sonsuza kadar bayrağımızı semalarda dalgalandıracağının ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “30 Ağustos 1922’deki Büyük Zafer, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye’nin kurulması önündeki engelleri kaldırmış, Türk Milletinin 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da yaktığı özgürlük ateşi 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bugün bize düşen görev farklılıklarımızı bir zenginlik olarak benimseyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal, hukuk, demokrasi, insan hakları alanlarında dünyanın muasır medeniyetleri arasında yer alması için birlikte bu hedefe kilitlenmek olmalıdır.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk: “Düşman orduları tarafından çiğnenmiş Anadolu, Başkomutan Mustafa Kemal’in 26 Ağustos’ta “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’taki zafer ile yeniden ayağa kalkmıştır. Ardından 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılması ile düşman yurttan sökülüp atılmıştır. Bu zafer ile Türk milleti işgal zincirini kırarak bağımsızlığını ve özgürlüğünü elde etmiştir. Kökleri tarihteki bu büyük mücadelede olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının ilelebet özgür yaşayacağına inancımız tamdır.”

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter: “Samsun’da yakılan meşalenin İzmir’de fener alayına dönüşünün hikayesidir aslında Kurtuluş Savaşı. Bu destansı mücadelenin en büyük hamlesi ise kuşkusuz 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’dir. 100. yılını kutladığımız bu kutlu güne imzasını atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Demokratik, laik bir cumhuriyete yürüyüşün destansı adımlarından biri olan 30 Ağustos’un 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine, kuruluş felsefesine daha bir şevkle sarılmamız gerekmektedir.”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: “Bir devleti güçlü kılan en önemli unsur tarihinden aldığı güçtür. Ne mutlu ki, bizler kahramanlık destanlarıyla bu topraklara kök salmış bir milletin evlatlarıyız. Bugün, tam bir asır önce bir ulusun kaderini değiştiren zaferin yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bizlere düşen tarihimizden örnek alıp Türkiye’yi en üst noktaya taşımak, ülkemizin gelişimi için tüm gücümüzle çalışmak.”