"Bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük ile bezeli bir mirasımız var"
Bir asrı geride bırakırken, Cumhuriyetimizin sağlam temellerinden aldığımız güçle, Cumhuriyet ideallerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz.
Vahap Seçer / Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Bir asrı geride bırakırken, Cumhuriyetimizin sağlam temellerinden aldığımız güçle, Cumhuriyet ideallerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz. Cumhuriyet; tarih boyunca yazılan kahramanlık destanının taçlandığı bir anıt; bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük idealleriyle dolu bir miras ve ülkemizin küllerinden doğduğu, ulusumuzun kaderinin değiştiği kurtuluş mücadelesinin tacıdır. İşte bu miras ve geçmişten aldığımız sorumluluğu, daha da büyüterek sürdürme azmiyle doluyuz.
Demokrasinin teminatı
Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘En büyük eseri’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyet; çağdaşlıkla aydınlanmış, demokratik ve özgür bir Türkiye’nin teminatıdır. Bu yüzden O’nu daima daha ileri noktalara taşımak, bunun için var gücümüzle çalışmak, bizim için bir zorunluluktur. Çünkü biliyoruz ki; vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken, milletimizin iradesi ve gelecek vizyonuyla demokrasiyi taçlandırmak için, kararlılıkla çalışmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünü ilke edinen bir anlayışla, kimsenin kendini kimsesiz ve çaresiz hissetmediği bir Mersin ve Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz.
Bu bilinçle; her gün bir basamak daha yükselmek, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere daha iyi koşullar altında teslim etmek, toplumumuzun her kesimi için eşitlik ve özgürlük ideallerini yüceltmek, adaleti ve hukukun üstünlüğünü gelecek kuşaklara miras olarak bırakmak için azimle çalışıyoruz. Bu mutlu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancımızla, tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.