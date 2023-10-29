"Bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük ile bezeli bir mirasımız var"

Vahap Seçer / Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Bir asrı geride bırakırken, Cumhuriyetimizin sağ­lam temellerinden aldı­ğımız güçle, Cumhuriyet ideal­lerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz. Cumhuriyet; tarih boyunca yazılan kahra­manlık destanının taçlandığı bir anıt; bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük idealleriyle dolu bir miras ve ülkemizin küllerinden doğduğu, ulusumuzun kaderi­nin değiştiği kurtuluş mücade­lesinin tacıdır. İşte bu miras ve geçmişten aldığımız sorumlulu­ğu, daha da büyüterek sürdürme azmiyle doluyuz.

Demokrasinin teminatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘En büyük eseri’ olarak nitelen­dirdiği Cumhuriyet; çağdaşlıkla aydınlanmış, demokratik ve öz­gür bir Türkiye’nin teminatıdır. Bu yüzden O’nu daima daha ile­ri noktalara taşımak, bunun için var gücümüzle çalışmak, bizim için bir zorunluluktur. Çünkü biliyoruz ki; vatanını en çok se­ven, işini en iyi yapandır. Cum­huriyetimizin 2. yüzyılına gi­rerken, milletimizin iradesi ve gelecek vizyonuyla demokrasi­yi taçlandırmak için, kararlılık­la çalışmak zorundayız. Mus­tafa Kemal Atatürk’ün “Cum­huriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünü ilke edinen bir anlayışla, kimsenin kendini kimsesiz ve çaresiz hissetmedi­ği bir Mersin ve Türkiye için ça­lışmaya devam ediyoruz.

Bu bilinçle; her gün bir basa­mak daha yükselmek, emanet­çisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere daha iyi koşullar al­tında teslim etmek, toplumu­muzun her kesimi için eşitlik ve özgürlük ideallerini yüceltmek, adaleti ve hukukun üstünlüğü­nü gelecek kuşaklara miras ola­rak bırakmak için azimle çalı­şıyoruz. Bu mutlu günde, baş­ta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman mücadele arkadaşlarını, aziz şe­hitlerimizi ve kahraman gazile­rimizi rahmetle ve şükranla anı­yor, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına olan inan­cımızla, tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlu­yorum.