Bahadır Ünlü neden gündem oldu? Bahadır Ünlü kimdir, neden gözaltına alındı? 'Çalışanını darbetti' iddiası!

Oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde bulunan ve işletmesini yaptığı restoranında çalışanını darbettiği iddia edildi. İşçinin hırsızlık yaptığını öne süren Ünlü'nün şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahadır Ünlü gözaltına mı alındı?

Sosyal medyada dolaşıma giren Bahadır Ünlü'nün şiddet görüntüleri sonrası Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Bahadır Ünlü'yü gözaltına aldı.

Bahadır Ünlü kimdir? Nasıl ünlü oldu?

27 Ocak 1982 doğumlu olan Bahadır Ünlü, 43 yaşında.

Oyunculuk kariyerine 'Akvariom' adlı İran-Türk ortak yapımı bir film ile başladı. 20'den fazla projede çalışan Ünlü; Türkçe, Almanca ve İngilizce yapımlarda oyuncu olarak yer almıştı.

Bahadır Ünlü’nün mesleği oyunculuktur. Son zamanlarda ise eşiyle birlikte Beyoğlu'nda kafenin işletmeciliğini üstlenmiştir.

Bahadır Ünlü hangi dizilerde oynadı?

Bahadır Ünlü’nün rol aldığı yapımlar şu şekilde: