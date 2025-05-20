Bahar Aksu'nun katili Rüstem Elibol için istenen ceza belli oldu

Şişli’de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun cinayetiyle ilgili katil Rüstem Elibol’un olaydan günler önce İstanbul’a gelip keşif yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla hapis

Elibol’a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Elibol’un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelmişti. 37 yaşındaki Bahar Aksu, işe gitmek için evinden çıktığı sırada hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Rüstem Elibol tarafından önce kaçırılmak istenmiş direnince de sokak ortasında katledilmişti. Cinayetin ardından çalışma katil Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Önce keşif yapmışlar, sonra 1 kişi daha alıp geri dönmüşler

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin cinayetten üç gün önce, Çanakkale’den İstanbul’a geldikleri, Bahar Aksu’nun evi ve iş yerinde keşif yaptıkları geceyi de Şişli’de bir otelde geçirdikleri belirlenmişti. Keşfin ardından Çanakkale’ye dönen zanlılar, bu kez yanlarına Samet S.’yi de alarak İstanbul’a tekrar gelip sabah saatlerinde de Aksu’yu katletmişlerdi.

Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu

Katil Rüstem Elibol’un sosyal medya paylaşımlarında, "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana", "İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz", "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklindeki paylaşımları ise kan dondurdu.