Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve anoreksiya nervoza teşhisi konularak tahliye edilen Nihal Candan'ın sağlık sorunları daha da belirginleşti.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düştükten sonra tahliye edilen Candan'ın sağlık durmunun daha da kötüleştiği belirtildi.

Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken aileye yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen sorulara yanıt vererek Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

Bahar Candan son halini paylaştı

Bahar Candan, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın son fotoğrafları dikkat çekti.

Art arda ablasının fotoğraflarını paylaşan Bahar Candan, "Ablamdan uzak durun" dedi.