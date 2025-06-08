Bahar Candan paylaştı: 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son hali...
Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve anoreksiya nervoza teşhisi konularak cezaevinden çıkarılan Nihal Candan 29 kiloya kadar düştü. Kardeşi Bahar Candan, ablasının son hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve anoreksiya nervoza teşhisi konularak tahliye edilen Nihal Candan'ın sağlık sorunları daha da belirginleşti.
Cezaevinde 37 kiloya kadar düştükten sonra tahliye edilen Candan'ın sağlık durmunun daha da kötüleştiği belirtildi.
Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken aileye yakınlığıyla bilinen modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen sorulara yanıt vererek Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.
Bahar Candan son halini paylaştı
Bahar Candan, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın son fotoğrafları dikkat çekti.
Art arda ablasının fotoğraflarını paylaşan Bahar Candan, "Ablamdan uzak durun" dedi.