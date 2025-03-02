Bahar da ramazanla birlikte geldi! Mart ayında sıcaklıklar yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, mart ayının başlamasıyla birlikte sıcaklıkların batı bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde arttığını belirtti. Acar, "15 Mart'a kadar iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yağışlı hava etkili olacak

Önümüzdeki üç gün boyunca kuzeyden gelen yağışlı havanın etkili olacağını belirten Acar, yarın tüm yurtta yağış beklendiğini aktardı. Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını ifade eden Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevresinde kar yağışının daha kuvvetli olma ihtimali var" dedi. Güneybatı sahillerinde ise denizlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren ise yağışların sona ermesiyle birlikte, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceği tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara ve İstanbul'da sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkacağını söyleyen Acar, bu illerde sağanak yağış görüleceğini belirtti. Başkentte yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olabileceğini ancak bunun ciddi bir uyarı gerektiren bir durum olmadığını ifade etti.

İzmir’de ise yarın iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 19-20 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.