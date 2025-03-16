Bahar değil yaz gibi! Sıcaklıklar 49 ilde 25 dereceyi aştı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün, 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerine çıktı.

En yüksek sıcaklık Adana'da

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde kaydedildi. En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

Sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıktığı iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa gibi birçok şehir yer aldı. İlçelere göre en yüksek sıcaklık değerleri 25,2 ile 33,5 derece arasında değişti.

Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtirken, vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.