Bahar geldi, uykudan uyandılar! Uzun süre yiyecek aradılar
Tunceli’de ilkbaharın gelişiyle kış uykusunda uyanan anne ve üç yavru bozayı drone kamerası ile görüntülendi.
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Tunceli’de ilkbaharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan anne ve üç yavrudan oluşan bozayı ailesi, Pülümür ilçesinde dağlık alanda yiyecek ararken drone kamerasıyla görüntülendi.
Kış uykusu nedeniyle oldukça zayıfladıkları görülen ayı ailesi, uzun süre yiyecek bir şeyler aradıktan sonra yeniden dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.