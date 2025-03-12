Bahar havası kısa sürdü! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak ama ardından kar geliyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisiyle bugün itibarıyla artmaya başlıyor. Birçok şehirde gökyüzü puslu ve sarımsı bir renkte görünecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması bekleniyor. Çöl tozlarının etkisi ise pazartesi gününe kadar sürecek. Meteoroloji uzmanları, bu sıcak hava dalgasının ardından önümüzdeki hafta ani bir sıcaklık düşüşü yaşanacağını ve Anadolu’da kar yağışının geri döneceğini belirtiyor. İstanbul'da kar beklenmezken, sıcaklıkların tek haneli derecelere gerilemesi öngörülüyor.

Kuzey Afrika’dan çöl tozları Türkiye’yi etkisi altına alıyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozlarının Türkiye üzerinde etkili olacağını belirterek, "Bahar aylarında çöl tozları geliyor. Bu tozların gelmesinin iki yolu var. Birincisi, Arap Yarımadası üzerinden Suriye ve Irak’tan Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya gelen tozlar. Geçen hafta bunları gördük. İkincisi ise Kuzey Afrika yönünden yukarı seviyelere gelip Türkiye’ye inen toz fırtınaları. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasında görülmesi bekleniyor" dedi.

Çöl tozlarının İstanbul’un yanı sıra Ankara, İç Ege, Marmara’nın doğusu ve İç Ege’nin güneybatısını da etkileyebileceği ifade ediliyor. Toz bulutlarının pazartesi öğlene kadar etkili olması beklenirken, bugün ve yarın için herhangi bir toz uyarısı yapılmadı.

Hafta sonu sıcaklıklar artacak, ardından ani bir düşüş gelecek

Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 günlük hava tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar 23-24 dereceye çıkacak. Bugün 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey ilçelerde lodos nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Hafta başına kadar sıcaklıklar yüksek seyredecek ancak salı gününden itibaren Anadolu’da kar yağışı geri gelecek. İstanbul’a kar yağışı beklenmiyor ama sıcaklıklar tek haneli derecelere düşecek" dedi.