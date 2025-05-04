Bahar yağışları ve yüksek sıcaklık bekleniyor! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumu tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin'in verdiği bilgilere göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde bahar yağışlarının etkili olması beklenirken, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yağışların genellikle öğle ve akşam saatlerinde görüleceğini belirten Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların hafta boyunca etkili olacağını aktardı.

Yağış haritası genişliyor

Pazartesi günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış beklendiğini ifade eden Tekin, "Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur çevreleri de yarın yağış alacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak" dedi.

Salı günü Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise yağışlı havanın etkisini artırması bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yağış bekleniyor.

Perşembe ve cuma günleri de ülke genelinde sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Tekin, özellikle pazartesi günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar beklendiğine dikkat çekerek vatandaşları hem yağışlara hem de rüzgâra karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Yeni haftayla birlikte sıcaklıklarda da artış bekleniyor. Tekin, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara’da pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Çarşamba günü ise sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Başkentte sıcaklıklar pazartesi 21, salı 24, çarşamba günü ise 26 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul’da ise üç gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kentte yağış öngörülmezken, sıcaklıkların 24 ila 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.