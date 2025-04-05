Baharı beklerken lapa lapa kar yağdı
Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye ilçesinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.
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Erzincan’da kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.
Nisan ayıyla birlikte havaların ısınması beklenirken, Refahiye ilçesine bağlı köyler beyaza büründü.
Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı.
Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandı.