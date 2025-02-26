Baharın habercisi cemre suya düştü! Havalar ne zaman ısınacak?

Halk arasında baharın habercisi olarak bilinen cemrenin, yedişer gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşerken, ikinci cemre ise bugün (26-27 Şubat) suya düşüyor. Bu tarihten itibaren suyun ısınmaya başlaması bekleniyor.

Son olarak, üçüncü cemrenin 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesiyle hava sıcaklığının daha da artacağı öngörülüyor.

Cemre nedir?

"Ateş", "kor" ve "köz" anlamlarına gelen cemre, kış aylarının ardından havanın, suyun ve toprağın ısındığını simgeleyen bir doğa olayı olarak kabul ediliyor. Şubat ayının sonlarına doğru başlayan süreç, birçok kültürde baharın gelişini müjdeliyor. Orta Asya’dan Arap coğrafyasına, Çin’den Yunan mitolojisine kadar pek çok medeniyet, cemre düşüşlerini yılın belirli dönemlerinde havanın ısınmasıyla ilişkilendiriyor.

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ise cemre, "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı" olarak tanımlanıyor. Bu süreç, aynı zamanda Nevruz'un yaklaştığını işaret ediyor.

Çiftçiler için de haberci

Cemrenin düşmesi, hayvancılıkla uğraşanlar için kış boyunca ahırda tutulan hayvanların meralara çıkma zamanının yaklaştığını, çiftçiler için ise ekim ve toprak işleme sürecinin başladığını gösteriyor.