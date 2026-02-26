Baharın habercisi cemrenin ikincisi suya düştü

Doğanın uyanışını ve kışın vedasını simgeleyen cemrenin ikincisi de düştü.

Halk takvimine göre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşen ilk cemrenin ardından, ikinci cemre de suya düştü. Üçüncü ve son cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor.

Halk inanışına göre birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrenin, kışın ardından doğayı ısıttığına inanılıyor. Üçüncü cemreyle birlikte toprak sıcaklığının artacağı ve hava sıcaklıklarındaki yükselişin devam edeceği öngörülüyor.

Çoğu kültürde benzer inanışlar var

Cemre inancı, yalnızca Anadolu'da değil; Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a kadar birçok kültürde benzer tarihlerde doğanın ısınmasını simgeleyen bir dönem olarak kabul ediliyor.

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi" anlamına geliyor. Her yıl şubat ayı sonunda başlayan bu döngüde cemrenin önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşmesi, aynı zamanda bahar bayramı Nevruz'un yaklaştığının da işareti sayılıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar açısından ise bu dönem, toprağın işlenmeye hazır hale gelmesi ve hayvanların yeniden otlaklara çıkarılabileceği zamanın yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.