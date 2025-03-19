Baharın müjdecisi Nevruz ne zaman? İşte 2025 yılı Nevruz Bayramı tarihi
Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Yüzyıllardan beri kutlanan Nevruzun 2025 yılında hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Nevruz ne zaman, 2025 yılı Nevruz Bayramı hangi tarihte? İşte detaylar...
Cemrelerin düşmesinin ardından, baharın müjdecisi Nevruz dört gözle bekleniyor.
Türkiye ve dünya genelinde coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar'da yaşayan halklar için tarihsel ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor.
Binlerce insanı her yıl bir araya getiren Nevruz Bayramı'nın tarihi merak ediliyor. Peki 2025 yılında Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar...
Baharın gelişinin müjdecisi olan Nevruz Bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanıyor. Bu tarihte havalar ısınmaya, toprak yeşermeye, çiçekler açmaya başlar. Bu sebeple de 21 Mart bütün doğanın uyanışı, dirilişi olarak kabul edilir.
Bazı kültürlerde Nevruz Bayramıyla baharın gelişi kutlanıyor. Bu bayram bazı topluluklarda yeni yılın başlangıcı olarak da kabul ediliyor.