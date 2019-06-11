Bahçeli 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da olacak

11 Haziran 2019

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP'nin seçim çalışmalarının, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'nin seçim programıyla uyum içerisinde devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, İstanbul'da seçimin merkezinde konuşlanan MHP'nin İstanbul halkıyla sahada iç içe, çarşıda pazarda yan yana olduğunu vurguladı.

MHP teşkilatlarının tam manasıyla mitili İstanbul'a attığını, adeta İstanbul'a karargah kurduğunu belirten Semih Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız, şehirdeki hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir."

Kaynak: AA