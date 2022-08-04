Bahçeli: 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli

ANKARA (DÜNYA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çıkan iddiaların ardından iptal edilen 2022-KPSS ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, "KPSS sınavında çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır." diyen Bahçeli, “Şayet ilgili yayıneviyle bahse konu soruların hepsine doğru cevaplar verenler arasında makul bağ ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden isim isim afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin heba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir.” açıklaması yaptı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, Cemevi saldırısına ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da, Türkmen-Alevi Bektaşi Vakfı’na, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne yapılan alçak saldırılar Türkiye’nin hayat damarlarına neşter vurma çabasından başka bir şey değildir.

Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. İçinden geçtiğimiz zaman diliminin tüm iyimser ve müspet ortamı dikkate alındığında Cemevi saldırganlığının bir meczubun, mendebur bir suçlunun gelişigüzel bir fiili olmayacağı bariz olarak görülecektir.

Ajanlarının tasmasını çıkarıp üzerimize salanlarla çetin bir hesaplaşma milli ve manevi bir sorumluluk olarak omuzlarımızdadır."