Bahçeli: ABD, yangına körükle gitmemeli

10 Ekim 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Barzani’nin korsan referandumunu meşruiyet açısından sorgulamadığını, sadece zamansız bulduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli, ABD'nin vize işlemlerini askıya almasına ilişkin açıklamasında, "Bu kararın iki ülke arasındaki uçurumu derinleştirmekten başka işlevi olmayacaktır. ABD’nin yanlıştan dönmesi, yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir" dedi.

ABD'nin, hiçbir zaman Barzani’ye "referandumu yapmayın" demediğini, zamanlamadaki sorunları paylaştığını belirten Bahçeli, "Beyaz Saray yönetimi ikircikli ve ikiyüzlü davranmıştır. Türkiye’nin bölgede inisiyatif almasından rahatsızdır. ABD binlerce kilometre uzaktan gelip operasyon yapacak, bu doğru olacak, Türkiye yanı başındaki musibet ve felaketlere milli çıkarları doğrultusunda tepki verip müdahale edince yanlış olacak. Böyle bir dünya nerede vardır? Böyle bir acizlik nasıl kabul edilecektir?" diye sordu.

"Bizim bu şekilde düşünenlere söyleyeceğimiz şudur: Ya haddinizi bilin ya da 'Yankee'liğinizi gidin kendi topraklarınızda sergileyin." ifadesini kullanan Bahçeli, Barzani’nin arkasından itekleyenlerin, onu şevklendirenlerin Trump’ın çevresindeki karanlık yüzler olduğunu vurguladı.