Bahçeli: Adayımız belli, kararımız nettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingine katıldı.

2023'te düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin çemberin daraldığını belirten Bahçeli, “Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakının tecelli etmesidir." diye konuştu.