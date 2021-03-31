Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılması ertelenemez bir hedef olmalıdır

ANKARA (DÜNYA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin HDP ile ilgili verdiği iade kararını eleştirerek, “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nce görevlendirilen bir raportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır.” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin, Türkiye’nin terör ve bölücülükle mücadelesine duyarsız olduğunu savunan Bahçeli,

“Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır?” diye konuştu.

“HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.” diyen Bahçeli, “Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.” dedi.

Bahçeli, beklentilerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açması olduğunu söyledi.