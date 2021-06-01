Bahçeli: Atatürk’e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür

MHP Genel Başkanı Devleti Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli seçim talepleri konusunda, "Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ayasofya’da düzenlenen programdaki ifadelerinden dolayı imam Mustafa Demirkan'a ve destek açıklamaları yapanlara tepki gösterdi. Bahçeli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, lamı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Vaazlarıyla milli birliğimizi yaralamaya, tarihi şahsiyetlerimizi kötülemeye hiç kimse cüret etmemelidir. Kim Gazi Paşa’ya saldırıyorsa, kimin Gazi Paşa’ya kötü sözü dokunmuşsa, ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. İnanç sahibi insanlarımızı üzmek, özellikle de bugünkü AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak, yapılan muhteşem hizmetleri söz ve fiillerle karalamak temiz bir mizacın, ihlaslı bir kalbin sonucu değildir.” dedi.