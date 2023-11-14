Bahçeli: AYM ile Yargıtay arasında cepheleşme devlet krizi değildir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır" açıklaması yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerine hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz.
- Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan Büyükşehir Belediye Başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer illeri Cumhur İttifakı'yla birleştireceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek.
- Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
- Biden yönetiminin Filistinlilerin sürülmesini ve Gazze’nin işgalini doğru bulmadıklarını açıklaması bize göre sahte bir iyi niyet temennisinden ibarettir.
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