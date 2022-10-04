Bahçeli: Başörtüsünü istismar etmenin bir anlamı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir değişime uğrayacaktır.

- Türk Milleti var olduğu müddetçe 3 hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. MHP Türkiye’nin son siperidir.

- 8 Ekim tarihinden itibaren 'Adım adım 2023 köyüm benim sohbet benim' toplantıları ile en ücra köşelere sefere çıkıyoruz.

- Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

- Bizim dileğimiz İran’da sükunet, huzur ve istikrar ortamının oluşmasıdır.

- ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir.

- (Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar) Hakkımızı yedirmeyiz. Göz koyanların gözünü oyarız.

- (Rusya’nın ilhak kararları) Yeni ilhakların ve parçalanmaların önü aralanmıştır.

- Türkiye’nin yanında olanlarla karşısında olanların mücadelesi, aynı zamanda geleceğin yol haritasını belirleyecektir.

- (6’lı masa) Masanın üstünde gülerken masanın altında birbirlerine tekme atmaktadırlar. Bunlardan ne köy olur ne kasaba.

- Kimse bize hikaye anlatmasın; CHP demek HDP demektir, HDP demek ise PKK demektir.

- (Kılıçdaroğlu'nun başörtü açıklaması) Çözülmüş bir meseledir. Başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur.

- Kılıçdaroğlu, Mersin'deki etkisiz hale getiren terörist için 'DNA' testi istedi. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur, kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun masasında Türkçülüğün esasları kitabının olmasına ilişkin olarak, “Okunmasında yarar var.” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü çıkışına yönelik olarak Bahçeli, “Başörtüsü meselesi Türkiye’de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir anlamı yoktur. Böyle bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelirse Milliyetçi Hareket Partisi Meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin soruya Bahçeli, “ABD ziyareti bir çıkışsa gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir.” karşılığını verdi.