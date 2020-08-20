Bahçeli: Biden'ın sözleri hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir

20 Ağustos 2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'de başkan adayı Biden'ın sözleri ile ilgili, "Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA