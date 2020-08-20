ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Bahçeli: Biden'ın sözleri hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir

Bahçeli: Biden'ın sözleri hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'de başkan adayı Biden'in sözleri ile ilgili, "Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Biden'ın sözleri hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'de başkan adayı Biden'ın sözleri ile ilgili, "Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini kabul etmiyoruzKılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini kabul etmiyoruz

 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap