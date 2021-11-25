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Bahçeli: Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz

MHP lideri Bahçeli, "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, 'zillet ittifakı'nın etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmek isteyenlere asla izin verilmeyecektir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Konuşmasında, "Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır." diyen Bahçeli, "Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, 'zillet ittifakı'nın etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmek isteyenlere asla izin verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil sandığın içindedir. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır.'' ifadelerini kullandı.

 

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