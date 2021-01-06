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Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir." dedi.

Bahçeli, "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır." açıklaması yaptı.

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