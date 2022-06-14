Bahçeli: Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- PKK'lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak; Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelilerdir.

- PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. FETÖ de FETÖ'den mütevellit değildir. Türkiye'nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır.

- Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD askerleri ile PKK/YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi var?

- Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de, aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır.

- Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM'de görev yapması da züldür, mahşeri vicdan da darbedir.

- İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz.

- TBMM'de kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. HDP'nin kapatılması Anayasa Mahkemesinin adalete tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir.

- Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?

- Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında hukuk tanımayan, Türkiye’nin egemen devlet vasfını inkar eden Avrupa Parlamentosu’nun 2021 Yılı Türkiye Raporu bizim için yok hükmündedir.

- Ege’nin karşı kıyısında haksızlığı ve hukuksuzluğu yol haritası yaparak açıkça krize oynayan Yunanistan hükümetine diyorum ki biz buradayız, hiçbir yere de gitmeyeceğiz. Meydan boş değildir, aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır.