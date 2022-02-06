Bahçeli: CHP'nin maskesini düşüreceğiz, o yerenleri ikna edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan ‘Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı’na katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında, son seçimde CHP'nin birinci çıktığı bölgelerde özel seçim çalışması yapacaklarını aktardı.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan konu başlıkları şöyle:

Bizim başarımız milletin başarısıdır. Yolumuz çetin olsa da önümüze çıkarılan tuzakları yıkıyoruz.

Durmayacağız, yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. Devamlı bir adım önde olacağız.

CHP'nin birinci çıktığı yerlerde bu partinin gerçek yüzünü zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız.

Bütün ilçeleririmzde çalışmaları yoğunlaştıracağız. Adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlatma temamız.

CHP, tarihine sırt dönmüş, aziz Atatürk'le yollarını ayırmıştır. Eylemleriyle bunu ispat etmiştir.

CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP tanınmaz haldedir.

Türkiye'de dezavantajlı kesim yoktur. Bunun aksini iddia edenler kuklalaşmış siyaset artıklarıdır. Cumhur İttifakı geçilmeden Ankara'yı geçmek hayal ürünüdür. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, oy verenleri ikna edeceğiz. MHP için Cumhur İttifakı'nın devamı siyasi ikbal hesaplarının üstündedir.

HDP'ye ısmarlanan üçüncü ittifak çabaları ucuz pazarlığı perdeleme çabasıdır.

Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.

MHP terörün kökünü kazıma seferberliğinde her fedakarlığı yapacak desteğini ön şartsız verecektir.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti. Bu sorgulamaya açık bir tercihtir. ABD'nin yeni Büyükelçisi Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmeye kalkışmıştır.

Terörist Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen CHP'liler HDP'nin safına girsin.