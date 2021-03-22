Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından parti teşkilatlarına kutlama ve teşekkür mesajı gönderdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olan 18 Mart'ta başarıyla yapılan kurultayda, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in iradesinin kendisini gösterdiğini belirtti.

Bahçeli, 9 Ağustos'ta başlayan kurultay sürecinin bütün teşkilatların ve dava arkadaşlarının gıpta edilecek başarısıyla, fedakarlıklarıyla, üstün gayretiyle 18 Mart'ta taçlandığını kaydetti.

COVID-19 salgını nedeniyle seyircisiz yapılan kurultayın, ruh ve şuur bakımından, mana ve muhteva açısından öncekilerini aratmadığını, tertip, düzen, disiplin ve sağduyunun gün boyu salona hakim olduğunu anlatan Devlet Bahçeli, "Türkiye'mizin her yöresinden heyecanla Ankara'ya gelen dava arkadaşlarım, hayranlık verici duruşlarıyla, hürmet edilecek dirayetleriyle tarihi görevlerini yerine getirmişler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü ispat etmişlerdir. 18 Mart'ta istiklal için birlik bayraklaşmış, istikbal için dirlik ayağa kalkmış, kazananın Türkiye olacağı dosta da düşmana da gösterilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayın 2023 ve sonraki yılların stratejik hedeflerinin berrak şekilde ortaya çıkmasına da ortam ve imkan sağladığını ifade eden Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun yanında, demokrasinin ve milliyetçiliğin birbirini nasıl tamamladığı, biri olmadan diğerinin ne kadar eksik, hatta yetersiz kaldığı gerçeğinden hareketle, 13. Olağan Büyük Kurultayımız hem demokrasi şaheseri, hem de milliyetçiliğin şahlanışı olarak milli hafızalara kazınmıştır. Hiç kuşku yok ki, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan kutlu toplantımız, aylardan beri insanüstü emek veren, alın teri döken ve davasının geleceği için çıkarsız ve hesapsız mücadele eden siz değerli arkadaşlarımın göz kamaştırıcı bir eseri, takdir ve tebrik edilecek muvaffakiyetidir. Elbette ne kadar iftihar etsem azdır. 18 Mart'ı müteakiben milletimizin ve partililerimizin en samimi duygu ve düşüncelerini yansıtan yoğun tebrikat mesajları ve iyi dilekleri kurultayımızın beklenen duruşu ve etkiyi gerçekleştirdiğinin en güzel işareti olmuştur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara asla fırsat verilmeyecektir"

MHP'nin ahlaklı ve ilkeli siyasetini, milletin isteği ve beklentisi doğrultusunda yapacağını söyleyen Bahçeli, "Yegane geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultay sürecine destek veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde ve nihai olarak kurultay gününde, yüksek bir dava ahlakıyla ve sorumluluk bilinciyle Milliyetçi Ülkücü Hareket'in iradesinin tezahürüne destek veren, bizatihi buna refakat eden bütün dava arkadaşlarıma ve saygıdeğer ailelerine teşekkür ediyorum. Kurultay salonumuza teşrif eden siyasi parti temsilcilerine, salgından dolayı aramıza katılmayan her gönül insanımıza, destek ve dualarıyla bizleri şevklendiren her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 13. Olağan Büyük Kurultay sonucunun, devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Cenabı Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene."