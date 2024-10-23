Bahçeli, Dervişoğlu'nun attığı urganı odasına astı
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında yere attığı urganı odasında astı. Devlet Bahçeli'nin makamında çektirilen bir fotoğraf da sosyal medyadan paylaşıldı.
MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı urganın genel başkan Devlet Bahçeli'nin makam odasına astıklarını açıkladı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı da paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadeler kullandı: "İYİ Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a Meclis'te konuşma yapmasına ilişkin çağrısına çok sert tepki göstererek Meclis'te yere urgan ipi fırlatmıştı. Dervişoğlu, "Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna as" demişti.