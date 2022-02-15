Bahçeli: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız
"Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır." diyen MHP lideri Bahçeli, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.
Gündemi değerlendiren Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
- Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir.
- Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır.
- Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız.
- Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemezse yapılacak şey bellidir, elektriği derhal kesilmelidir.
- "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular.
- (6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur.
- Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir.