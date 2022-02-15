Bahçeli: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Gündemi değerlendiren Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir.

- Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır.

- Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız.

- Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemezse yapılacak şey bellidir, elektriği derhal kesilmelidir.

- "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular.

- (6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur.

- Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir.