Bahçeli: Emeklilerin beklentilerini karşılayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise yüzlerine vurulacaktır. İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin alayı, düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir.

- İsrail'in kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. Katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyuttadır. Refah'a düzenlenen saldırıların durdurulması istenmiş fakat İsrail buna aldırış etmemiştir. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani Caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu ve savunma bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zamanda icra edileceği kaçınılmaz bir akıbettir.

- Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Somut adımlar atılmalı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır.

- Filistin Devleti tanınmalı. Demokrasiden bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalı. ABD tarihi hukuki ve insani sorumluluktan kaçmamalıdır.

"Şam ile işbirliği kurulmalı"

- Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur.

- Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu F-16 savaş uçağının temin süreci hızlandırılmalıdır. ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli.

- Normalleşmesi gereken muhalefet partileridir. Özgür Bey, saçma sapan sorularla seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün mutlaka anlayacaktır.

- 31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum; bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye bu aziz millet için her feragati göstermeye devam edecektir.

“Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız”

- Emeklilerimizin beklentilerini karşılayacağız. Her sorun ve sıkıntının takipçisiyiz. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır. Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız."