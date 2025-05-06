Bahçeli-Erdoğan görüşmesi sona erdi
Son dakika haberi... Ankara bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 35 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Öte yandan Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde bekleyen basın mensupları ve görevli polislerle de bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Görüşme 35 dakika sürdü
Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı.