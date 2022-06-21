Bahçeli: Erdoğan, yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakı'nın iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.

- 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. 'Zillet ittifakının' şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

- Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir?

- ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Fiyat artışlarından yakınmayan ülke neredeyse kalmamıştır.

- Çok şükür Türkiye dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Anadolu tahıl ambarıdır. Üreterek çiftçilerimizi destekleyerek, ekim alanlarını genişleterek gıda krizinin bize yansımasını en aza çekmemiz mümkündür.

- Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir.

- Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz?

- Ruh sağlığı yasa teklifi bir an önce görüşülmelidir. Canilere ceza indirimi yapılmamalıdır.