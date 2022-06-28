Bahçeli: Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.

- Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.

- Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.

- Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır.

- Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez 'orman yangını olacağını herkes biliyordu' diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?

- Adaları silahlandıran Yunanistan’a itiraz etmeyenlerin Türkiye’yi yargılamaya da hakları yoktur.

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Ocakları’nın kuruluşunun 110’uncu yılında İslam Dünyasında Meseleler ve Çetin Yolları Sempozyumu’nda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım, neye yoralım, nasıl yorumlayalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Bunu nasıl yaptınız?

- Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır.