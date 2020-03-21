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Bahçeli: Eskisinden güçlü şekilde milli beraberliğimiz perçinlenecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli: Eskisinden güçlü şekilde milli beraberliğimiz perçinlenecek
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim." ifadelerini kullandı.

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