  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bahçeli: Eskiye dönüş uçurumdur
Takip Et

Bahçeli: Eskiye dönüş uçurumdur

MHP lideri Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." açıklamasında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." dedi.