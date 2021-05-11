Bahçeli: Eskiye dönüş uçurumdur
MHP lideri Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." açıklamasında bulundu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." açıklamasında bulundu.
Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." dedi.