Bahçeli: Fezlekelerin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir." dedi.
AA
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MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz." dedi.
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