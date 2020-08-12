Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir

12 Ağustos 2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye tam bağımsız, milli ve üniter bir devlettir. Hakkımızı koruyamazsak milli şerefimizi de kaybedeceğimiz aleni bir hakikattir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir. Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir. Cumhuriyet'in yüzüncü yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır. Tarih yazan, tarih yapan büyük Türk milleti geleceğin kudret ve kuvveti mevkisine çıkacaktır. Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedefledikleri iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir. Türk milleti kimin vatansever kimin vatan satan, kimin milletsever kimin millete hançer sallayan olduğunu basiretle tarif ve tefrik etmiştir. Sözümüz söz, duruşumuz nettir, nitekim Türkiye kazanacaktır. MHP bu kutlu amaca ne pahasına olursa olsun onurla ve yılmayan bir mücadele azmiyle hizmet edecektir."

Kaynak: AA