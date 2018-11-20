Bahçeli: Gündemi davet sahibi belirler

20 Kasım 2018

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz."

Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

"Suudi yetkililer yanlış üstüne yanlışa imza atıyor"

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine kökünden bozacağız." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Suudi yetkililer kırk dereden su getiriyorlar, suçluluğun verdiği telaşla yanlış üstüne yanlışa imza atıyorlar. Maktul bellidir. Müşteki bellidir. Cinayet mahalli bellidir. Azmettiren, Kaşıkçı’yı boğan, parçalara ayırıp asitle yok eden caniler bellidir. Türkiye’ye cinayet aletleriyle ve adli tıp uzmanıyla birlikte intikal eden Suudi katiller planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır. Eğer merhum Kaşıkçı’nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi? Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir? Suudi Arabistan yönetiminin, sorarım sizlere, Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir?

Kaynak: AA