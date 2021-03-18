Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir." dedi.
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz." dedi.
Bahçeli, "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır." ifadesini kullandı.
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır." diyen Bahçeli, "Parlamenter sisteme dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki, ekonomik reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir." şeklinde konuştu.
Bahçeli, "HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir." dedi.
Devlet Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi, "Hak, hukuk ve adaletin sesi." dedi.
Bahçeli genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Semih Yalçın oy birliği ile seçildi.
Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.
Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi.