Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle 805 vatandaşın yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Bahçeli, 805 isme "aydın müsveddeleri" derken; bu kişilerin hazırladığı metne de zillet bildirisi benzetmesi yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de arayış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz" ifadelerini kullandı.