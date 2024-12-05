Bahçeli ilk kez açıkladı: Öcalan'a çağrı sürecinin adı belli oldu

Bahçeli, Ekol TV’ye verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açılışında yaptığı konuşmadaki "Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor" sözlerine atıfta bulundu.

Bahçeli, Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Cumhur İttifakı olarak ortak hareket ettiklerini ve Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’ndan ayrılmasının hemen ardından, Demokratik Sol Parti (DEM) milletvekilleriyle tokalaştığını ifade etti.

Türkiye'nin çevresindeki kriz ortamına dikkat çeken Bahçeli, bu zor dönemde toplumun ayrıştırılmak yerine birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Öcalan çağrısı ile devam eden sürecin adının "Huzur içinde terörsüz Türkiye" olduğunu belirterek, sürecin amacının terörün sonlandırılması olduğunu söyledi.

"Terör son bulmalı"

Bahçeli, Öcalan çağrısını siyaseten değil, ülkenin geleceği adına yaptığını ifade etti. "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır" diyerek, İmralı A noktası ve DEM B noktası arasında doğrudan irtibat kurulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini ve artık sonlanması gerektiğini belirterek, DEM’in Türkiye partisi olma yolunda adımlar atması gerektiğini ifade etti.