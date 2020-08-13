Bahçeli: İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır

13 Ağustos 2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muharrem İnce, 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir." ifadesini kullandı.

İnce'nin bugün başlattığı hareketle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, İnce'nin 2018'den beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldığını söyledi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı, kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne dön dürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki, 'bin günde memleket' parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."

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Kaynak: AA